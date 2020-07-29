شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. الموعد والرابط ونسب النجاح بالعينات العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في العينات العشوائية لجميع امتحانات الثانوية العامة 2020، عدا امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وترصد «المصري اليوم» نسب النجاح في العينات العشوائية:

علم النفس والاجتماع 95%.، اللغة العربية 95.4%.، اللغة الإنجليزية 90.2 %.، الفيزياء 79.4 %..

بينما ءجات النتيجة لمواد الأحياء 87 %.، التاريخ 89.1 %.، الجغرافيا 94.8%.، الفلسفة 91.8%.، التفاضل والتكامل 87%.، الجيولوجيا 94.5%.، الكيمياء 86.3%.، والرياضة التطبيقية 87%..

موعد نتيجة الثانوية العامة:

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه لا داع نهائيا للقلق من النتيجة.

وتابع «شوقى»: «سعداء بإتمام امتحانات الثانوية العامة دون خسائر تذكر، رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك في نجاحها والاعتراض على آليتها واستنزاف وقت كبير من الوزارة التي كانت تبحث عن حلول مبتكرة طوال الوقت، وامتحانات الثانوية العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021، وبالنسبة للراسبين هذا العام فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا، بل سيمتحنون ورقيا بنظام الأسئلة الجديد».

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رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة:

على الرغم من توفرها علىالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي)، وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.