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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 آلاف قرص أدوية منتهية الصلاحية و100 ألف بصيدلية غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالتنسيق مع العميد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، وإدارة التفتيش الصيدلي بحملة مكبرة على الصيدليات بمركز ومدينة أبوحمص، أسفرت عن ضبط صيدلية تعمل دون ترخيص وبها 100 ألف قرص أدوية بشرية، وكما ضبطت 6 آلاف قرص أدوية منتهية الصلاحية خلال تفتيشها على الصيدليات.
وقامت الحملة بتحريز الكميات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرًا بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالقيام بحملات التفتيش على الأدوية حرصًا على صحة المواطنين والمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط العمل في سوق الدواء وردع المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.
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