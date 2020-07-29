شكرا لقرائتكم خبر عن حبس منار سامى فتاة التيك توك 3 سنوات مع الشغل وكفاله وغرامة 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة طنطا الاقتصادية اليوم الأربعاء بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بحبس 3 سنوات مع الشغل وكفاله و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبه و300 ألف حنيه غرامه والزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وعقب نطق الحكم سقطت منار سامى مغشيه عليها ، فيما أكدت والدتها باكية:" بنتي هتضيع ومعملعش حاجه والله"

كانت المحكمة قد أجلت محاكمة المتهمة الاسبوع الماضي للنطق بالحكم، بعد أن استمعت لدفاع المتهمه وواجهت المتهمه بما هو منسوب إليها من إتهامات

وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

Advertisements

فيما أعلنت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الالكترونية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، قد قرر تجديد حبس منار سامي "فتاة التيك توك"، للمرة الثانية، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها صحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، في منطقة كفر سعد دائرة مركز بنها.