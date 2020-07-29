شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عقار طبيب الغلابة: كان يكنس السلم يوميا ويوزع المخبوزات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد زين أحد المقيمين في عقار عيادة الدكتور محمد مشالي بمنطقة السيد البدوي في مدينة طنطا محافظة الغربية، إنه تعامل مع الدكتور محمد مشالي منذ 40 سنة، ولم يشاهد خلال تلك الفترة أي معاملة سيئة، فكان دائما مبتسما بشوش الوجه، يخدم الصغير والكبير.

وأضاف في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: تلقينا خبر الوفاة في الساعة السادسة صباح أمس، وكان مثل الصاعقة فوق رؤوسنا، الجميع من أهالي المنطقة شعر بالغضب الشديد، وقمنا جميعا بالمشاركة في تشيع الجنازة بمحافظة البحيرة.

وأشار زين إلى أن الدكتور مشالي كان متواضعا بشكل كبير كدا، فكان دائما يأتي كل يوم في الصباح يقوم بتوزيع المخبوزات على جميع المواطنين المتواجدين بمحيط مسجد السيد البدوي، ثم يقوم بـ " كنس " سلم المنزل الذي تتواجد به العيادة دون تكبر أو طلب مساعدة من أحد.

وكان محافظ الغربية طارق رحمى، قرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالى، الشهير باسم طبيب الغلابة، على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا، تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التى قدمها لاهالى الغربية طوال فترة حياته.

يذكر أن الدكتور محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعه لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع اسرته ، كما تم تعيينه بالقطاع الريفيى بمحافظة الغربية وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنه ثم مديرا للمركز الطبي سعيد.

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