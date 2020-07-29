شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: لا حوار مع تركيا تحت تهديد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن اليونان منفتحة على الحوار مع تركيا ولكن ليس تحت التهديد.

وفي حديثه إلى إذاعة الدولة ERT ، انتقد دندياس تركيا لإصدارها "التهديدات والمواعيد النهائية" ، مضيفة أنه لا يمكن إجراء الحوار "تحت تهديد السلاح"، وأضاف أنه لا يوجد إجراء متفق عليه لبدء الحوار في الوقت الحالي.

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وفي حديثه عن قرار تركيا الأخير بتحويل آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد ، وصف وزير الخارجية اليوناني التطور بأنه "مؤسف ومحزن".

من جانبها، ذكرت السلطات اليونانية أن تركيا خفضت عدد السفن البحرية في منطقة بشرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها ستبقى على حالة تأهب في المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، الاثنين، إن تركيا تسحب السفن البحرية من المنطقة، مضيفا أن أثينا ما زالت مستعدة للدخول في مفاوضات مع تركيا "في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".