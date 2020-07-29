شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك حركة الخط الأول للمترو بسبب عطل فى الشبكة الكهربائية بمحطة غمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الخط الاول الاول لمترو الأنفاق ارتباكا شديدا بسبب حدوث عطل فى الشبكة الكهربائية المعلقة بمحطة غمرة والمسئولة عن تغذية القطارات بالكهرباء.
ولجأت شركة المترو إلى تحويل مسار القطارات من محطة الشهداء بالنسبة للقادم من حلوان ومحطة الدمرداش للقادم من المرج، فيما توقفت الحركة من الدمرداش حتى الشهداء.
وكانت قد أكدت شركة المترو إلغاء إجازات كافة العاملين بطوائف التشغيل المختلفة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة وضمان انتظام حركة الخطوط الثلاثة بالعيد، حيث تشمل جداول التشغيل عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الأضحى، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.
وتعمل شركة المترو طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة، تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.
وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.
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