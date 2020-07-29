شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهوريةمصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكانالاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

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ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربيةللحصول على مسكن ملائم، فضلاً عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميمالسياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.