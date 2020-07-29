شكرا لقرائتكم خبر عن هانى يونس مشيدا بلجنة الاستغاثات الطبية: كل من يستغيث سيجد يد العون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزارء، أن ما تفعله لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء يعد "فخرا"، وذلك بعد الاستجابات السريعة للجنة فى الكثير من النداءات التى توجه لها، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو الاعلام، وغيره من الوسائل، وقال يونس، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "فخور بما تفعله لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء .. مفيش حاجة بتعدى، ومفيش حاجة مستحيلة بإذن الله.. كل من يستغيث سيجد من يمد يد العون.. اللهم اجز خيرا كل من يخدم عبادك، ويغيثهم".



هانى يونس على فيس بوك

وكانت لجنة الاستغاثات الطبية قد استجابت لحالة الطفل زياد التي تم نشرها بموقع ”الخليج 365”، والذي يعانى من مرض السرطان ولا تقوى أسرته على تكلفة العلاج والأدوية، خاصة أنه لم يستطع الدخول للمستشفيات المعنية بعلاج الأورام ، فتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية مع والدة الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، والتي أفادت بأن ابنها يعاني من ورم خبيث بالجسم ويتابع حالته الصحية مع مستشفى أبو الريش، والتي بدورها وجهته إلى معهد الأورام أو مستشفى 57357.

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من جانبها، طلبت لجنة الاستغاثات الطبية من أهل الطفل ضرورة إرسال الأشعة والتقارير على الواتس اب، وبعد التواصل مع الطبيبة هناء رشاد، استشاري الأورام بمستشفى 57357، وإحاطتها بالحالة أفادت بأن هذه الحالة تعاني من مرض مناعي وعليه يمكن إرسالها إلى كل من أ. د داليا حلمي، وأ.د إلهام حسني، أساتذة المناعة بجامعة عين شمس للتقييم والمناظرة.

وفي الوقت نفسه، تم التواصل مع أ.د/عزة طنطاوي، استشاري أورام الأطفال بجامعة عين شمس، وتم إحاطتها بحالة الطفل، والتي أفادت بضرورة إرسال الحالة إلى أ.م.د/ صفا متبولي لمناظرة والحالة وتقييمها، اليوم الثلاثاء، وجار متابعة الحالة واتخاذ اللازم.

وتم صباح أمس حجز الطفل بمستشفى هرمل لعلاج الأورام، وبدأ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع التزام لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بتوفير قرار العلاج على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.