شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المترو: توقف خط (حلوان – المرج) بسبب قطع في الشبكة الهوائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن احمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، أن قطع في الشبكة الهوائية بالخط الاول لمترو حلوان المرج في الساعة العاشرة و٤٥ دقيقة، أدى إلى توقف حركة قطارات باتجاه المرج في محطة غمرة .
وأضاف انه تم تدوير حركة القطارات من محطة رمسيس حتي إصلاح العطل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
92,947
-
تعافي
35,959
-
وفيات
4,691
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم المترو: توقف خط (حلوان – المرج) بسبب قطع في الشبكة الهوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.