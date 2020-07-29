شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المترو: توقف خط (حلوان – المرج) بسبب قطع في الشبكة الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن احمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، أن قطع في الشبكة الهوائية بالخط الاول لمترو حلوان المرج في الساعة العاشرة و٤٥ دقيقة، أدى إلى توقف حركة قطارات باتجاه المرج في محطة غمرة .

وأضاف انه تم تدوير حركة القطارات من محطة رمسيس حتي إصلاح العطل.