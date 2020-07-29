شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بـ3 مراكز فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز إدكو وإيتاى البارود وأبوالمطامير بحملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 1389 مترًا مربعًا.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بتنفيذ 5 تعديات بالبناء على الأرض المملوكة للطرق في قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود على مساحة 279 مترًا مربعًا، كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على مساحة ألف مترًا بمركز إدكو، وإزالة فورية في المهد لتعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بمركز أبوالمطامير على مساحة 110 مترًا مربعًا.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة وإيقاف أعمال البناء المخالف فورًا.

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة