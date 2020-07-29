شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة خط مترو «حلوان – المرج» (محدث) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة خط مترو (حلوان – المرج)، قبل قليل.

وطلبت الإذاعة الداخلية من الركاب إخلاء القطارات على رصيف المرج.

وانتشرت قوات شرطة قبل محطة غمرة.

في وقت لاحق، أعلن احمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، أن قطع في الشبكة الهوائية بالخط الاول لمترو حلوان المرج في الساعة العاشرة و٤٥ دقيقة، أدى إلى توقف حركة قطارات باتجاه المرج في محطة غمرة .

وأضاف انه تم تدوير حركة القطارات من محطة رمسيس حتي إصلاح العطل.

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