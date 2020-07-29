شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخطى حاجز الـ1000 جنيه.. ارتفاع جديد في الأسعار (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً جديداً، الأربعاء، بحوالي 15 دولار، ليسجل سعر الأونصة العالمية 1955 دولار، مقابل 1940 دولار، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار 24»، في الصاغة المصرية 1000 جنيه، بينما سجل «عيار 21» 875 جنيهاً، وسجل «عيار 18» 750 جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار 14»، 590 جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب 7000 جنيهاً.

وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب:«إن ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لارتفاع الأسعار عالميًا، بسبب استمرار حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر».

وأضاف رزق في تصريح لـ«المصري اليوم» أن «أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار».

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب سجلت أعلى معدل عالمي لها منذ عام 2011، لزيادة إقبال المستثمرين عليه، كملاذ أمن ضد التضخم.

مشيراً إلى توقف حركة البيع والشراء في السوق المحلي، مما أدي إلى تضرر التجار بسبب ارتفاع الأسعار، وتأجيل من يرغبون في الشراء انخفاض الأسعار.

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وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقرارًا، أمس، وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩٩٤ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٧٠ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧٤٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٨٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٩٦٠ جنيهاً.