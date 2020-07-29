شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك": شركات كثيرة تعلن الأسعار ولا تهاون مع "السعر انبوكس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سعى خلال الفترة الماضية إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وفق القانون، ويأتى على رأس هذه الحقوق أن يكون السعر معلن وليس "انبوكس"، وتم الاجتماع مع 13 شركة فى مجالات مختلفة "اون لاين"، وتم الاتفاق معهم على ضرورة إعلان السعر.

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وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، أن 95% من الصفحات بدأت الإعلان عن الأسعار وعدد قليل يصر على أن لا يعطى المستهلك حقه فى إعلان السعر، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى الصفحات المخالفة من خلال أرقام المحمول الموجودة على هذه الصفحات، ومن ثم يتم إحالتها إلى النيابة.

وأوضح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، ان من حق المواطن المطالبة بحقه والتمسك به، وأن يتواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو يقدم الشكوى من خلال موقع الجهاز او التطبيق الخاص وكذلك عبر الواتس اب، والجهاز يتعامل مع كثير من الحالات عبر المرصد الإعلامى.