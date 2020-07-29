شكرا لقرائتكم خبر عن أماني أبو زيد المصرية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 100 أفريقي تأثيرا في القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت شركة Reputation Polls Internatnal الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي - كواحدة من أكثر 100 أفريقي سمعةً و تأثيراً لعام 2020.

تضم القائمة 47 امرأة و 53 رجلاً من مختلف القطاعات بما في ذلك؛ القيادة والفنون والتعليم والأعمال. معايير الاختيار هي: النزاهة والرؤية والتأثير، ومشهورين بتأثيرهم الاجتماعي، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، التي تسهم في تطوير وتنمية الدول والمجتمع والأعمال في أفريقيا وتؤثر على الحياة بشكل إيجابي.

ويأتي اختيار دكتورة أماني أبو زيد هذا العام لتكون السيدة الوحيدة من شمال أفريقيا ومن مصر التي تضمنتها القائمة لعام 2020.

جدير بالذكر أنه سبق اختيار الدكتورة أماني أبوزيد مرتين كواحدة من أكثر ٥٠ سيدة تأثيرا في قارة افريقيا، وذلك في عامي 2019و 2012 في القائمة التي تضم نساء متميزات يعتبر عملهن مصدر إلهام للجيل القادم من النساء في إفريقيا.

وقد حصلت الدكتورة أبو زيد على بكالوريوس هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، وأيضًا درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة والدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الفنون والآداب المعاصرة من جامعة السربون فرنسا.

كما إنها مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي المنتخبة منذ ٢٠١٧، وهي مسؤولة عن القطاعات التي تشمل الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Advertisements

قبل انتخابها للاتحاد الافريقي، عملت الدكتورة أماني أبوزيد لأكثر من 30 عامًا تقلدت فيها المناصب القيادية في المنظمات الدولية، مثل البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت فيها على برامج البنية التحتية والطاقة.

وقامت بإدارة وتنفيذ عمليات أكبر حافظة استثمارية للبنك الافريقي للتنمية والتي شملت مشروعات كبرى ومبتكرة مثل أكبر محطة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية المركزية في العالم"نور" وفي 2018، شاركت في إطلاق "سوق النقل الجوي الافريقي الموحد" والذي يعد مشروعًا رائدًا للإندماج الإفريقي ضمن أجندة2063 للاتحاد الإفريقي وكذلك إطلاق الاستراتيجية تلأريقية للتحول الرقمي وغيرها من المبادرات الإقليمية و الشيكة الافريقية للمرأة في البنية التحتية و العديد من المبادرات القارية.

وتلقت أبو زيد العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك"الوسام العلوي" من ملك المغرب، و "شخصية المستقبل من الحكومةالفرنسية، وتم اختيارها في أيضًا مفوضًا للجنة العالمية للمعلوماتية والتنمية المستدامة، وأيضًا مفوضًا في اللجنة العالمية لكفاءة الطاقة، فضلًاعن عضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي و مفوضا فس اللجنة العالمسة للعوسة الرقمية و غيرها من المناصب العالمية المرموقة.

كما حصلت على "جائزة الخريج الأكثر تميزاً" من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وهي الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لمبادرة Smart Africa وكذلك لمجموعات العمل لاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى المعنية بالاقتصاد الرقمي بإفريقيا والطاقة والنقل.

كما انضمت دكتورة أماني أبوزيد كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في ديسمبر 2017 وتم إختيارها رئيسًا للجنة التنمية المستدامة وعضوًا بلجان المخاطر والحوكمة والترشيحات والمرتبات وتقدير المزايا.

استطلاع السمعة لشركة Reputation Polls International معروف عالميًا بتصنيفه السنوي لأكثر 100 شخصية مرموقة على وجه الأرض وأكثر الرؤساء التنفيذيين سمعة في مختلف البلدان

أثناء الاعلان عن استطلاع هذا العام 2020 أشار أعضاء لجنة الاختيارو المراجعة والتدقيق : السيدة Beldina Auma ، رئيسة ، الجمعية الأفريقية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس SCIP-International، LLC ، إلى استمرار تركيز الشركة العالمية و التزامها بتكريم الأفراد والمنظمات والعلامات التجارية التي تؤثر باستمرار على الحياة بشكل إيجابي في جميع أنحاء العالم وأفريقيا.