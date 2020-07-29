شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تفعيل عقوبات مخالفات الركاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد تفعيل عقوبات على المخالفات التى يتم ارتكابها من قبل بعض الركاب، مؤكدة أن تفعيلها جاء حرصا على سلامة جمهور الركاب، وأن هذه العقوبات تشمل:
• العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط: غرامة قدرها 200 جنيه.
• حمل أى مواد قابلة للإشتعال: غرامة قدرها 200 جنيه.
• النزول أو الصعود من والى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن الغير مخصصة لذلك: غرامة قدرها 50 جنيها .
• التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو اثناء توقفها :غرامة قدرها 70 جنيها.
• الإنتقال بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك: غرامة قدرها 70 جنيها.
• دخول المحطات بدون لبس الكمامات الطبية.
• عدم المحافظ على التباعد الإجتماعي.
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