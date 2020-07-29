7 فضائل ليوم عرفة.. أبرزها يكفر السنة الماضية والسنة الباقية (إنفو جراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت دار الإفتاء المصرية 7 فضائل ليوم عرفة، حيث اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ صوم يوم عرفة – وهو اليوم التاسع من ذى الحجة - إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" أخرجه مسلم، وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ». ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى فضائل يوم عرفة.. 1ـ اليوم الذى أتم الله فيه دين الإسلام. 2ـ أحد الأيام العشرة التى أقسم الله بها. 3ـ صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. Advertisements 4ـ أكثر يومٍ يعتق اللّه فيه عباده من النّار. 5ـ يقول الله عز وجل فيه: أشهدكم يا ملائكتى أنى قد غفرت لهم. 6ـ الدعاء مستجاب فيه. 7ـ أفضل الدعاء فيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.



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