شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك يزور محافظ القاهرة للتهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد بطريرك الأٌقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق،‏ الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، لزيارة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأربعاء.

وتوجه الأنبا باخوم، لزيارة المحافظ على رأس وفد ضم كل من، القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والمستشار جميل حليم ، مستشار البطريركية للشؤون القانونية، وتم خلال التهنئة بحث وتنمية سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية ومحافظة القاهرة.

يذكر أن، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة وتخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى المبارك وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة .

Advertisements

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب علي الخبز بها والتنسيق بين المديرية والجهات المعنية ( طب بيطري ـ شئون صحية ) لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات .