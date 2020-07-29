شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 25 رحلة لعدة وجهات بالخارج لنقل 3 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 25 رحلة دولية ، علي مدار اليوم الأربعاء ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، وقالت مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الأربعاء ، أن الرحلات ستكون إلي وجهات (أمستردام - لندن - باريس - روما - ميلانو - تونس- الخرطوم- الشارقة- بيروت- نيويورك ) ورحلتين جويتين إلي دبي - أبوظبي ، بالإضافة إلي رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة ، ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من (بغداد- الكويت- القصيم- بانكوك- الرياض- الدمام- المدينة المنورة ) ورحلتين الي جدة، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 3 آلاف راكب.

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وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.