شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: فتح مواقع تجميع قش الأرز وتأجير معدات لمجابهة نوبات تلوث الهواء بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة إتخاذ الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المبكرة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بعدد من المحافظات لهذا العام استقبلت لجنة المواقع بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية عدد 55 طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز بمركز أولاد صقر والحسينية وفاقوس وكفر صقر، كما استقبلت أعضاء لجنة تأجير المعدات عدد 68 طلب لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بمراكز ديرب نجم وأولاد صقر والحسينية حتى الآن.

كما نفذ الفرع عدد من الحملات التوعوية استهدفت عدد من المزارعين بقري العزازى وكفر العزازى بمركز أبو حماد وكفر أبو حطب بمركز ههيا لنشر الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وكيفية الاستثمار فيها وذلك بالإشتراك مع مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إضافة إلى توجيه المزارعين والشباب للعمل فى إنشاء مشروعات تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة من قش الأرز فى العديد من المجالات بدلا من حرقه .

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وقد قام الفرع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش علي محطة معالجة الصرف الصحي بالربعماية ومحطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح وتم أخذ عينة مياة من السيب النهائي للمحطات بعد تمام عملية المعالجة وذلك للقيام بتحليلها بمعمل الفرع لبيان مدى مطابقتها للمعايير والنسب البيئية طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

كما قام الفرع بفحص و متابعة الشكوي الواردة بشأن تضرر عدد من المواطنين من مخبز آلى بمدينه أبوكبير حيث تم معاينة المخبز ومراجعة المستندات الخاصة به واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمخالفات الغير مطابقة للإشتراطات البيئية.