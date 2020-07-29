شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بإطلاق اسم" طبيب الغلابة" على دفعة كلية الطب دفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر أنه طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، قررت الجامعة إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة ) ، على دفعة طب بنين القاهرة لعام 2020 ، تكريما له ، وتقديرا لدوره الاجتماعي والإنساني ، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء .

مع خالص الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وكان قد قرر محافظ الغربية طارق رحمى، اطلاق اسم الدكتور محمد مشالى ،الشهير باسم طبيب الغلابة، على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا ، تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التى قدمها لاهالى الغربية طوال فترة حياته.

Advertisements