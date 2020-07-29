شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: كنترولات الثانوية العامة مؤمنة ومنح أعضائها إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة تنتهى اليوم من عملها كآخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التى تبدأ غدا الخميس، موضحا أن الكنترولات مؤمنة بالكامل ولا يمكن لأحد اختراقها.

وأضاف رئيس عام الامتحانات، أن أعضاءها سوف يحصلون على إجازة عيد الأضحى، ولكن تظل الكنترولات مؤمنة من قبل أفراد الشرطة، كما أن دولاب العمل داخل الكنترولات مرتبة ومؤمنة حتى يعود أفراده لاستكمال باقى الأعمال والمرحل الخاصة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

ووجه الدكتور رضا حجازى الشكر لمقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة، قائلا: زملائي مقدري درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات.

وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة: بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر.