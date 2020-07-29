شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إرشاداتها للركاب حفاظا على سلامتهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد مجموعة من الارشادات للركاب من أجل المحافظة على سلامتهم والحفاظ على المرفق باعتباره ملك للمواطنين تحت عنوان "سكك حديد نظيفة دائما" نعرضها فى النقاط التالية: - عدم إلقاء المخلفات على الأرصفة أو داخل القطارات. - عدم أكل اللب والفول السوداني واللبان وإلقاء المخلفات داخل العربة . - حافظ على نظافة العربات. Advertisements - حافظ على ارتداء الكمامات. - عدم الجلوس على الأرفف المخصصة للأمتعة والحقائب. - التعاون مع مفتشي القطار فهو يعمل لراحتك وأمنك. - توجه الى خدمة العملاء للحصول على المعلومة الصحيحة والسليمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن إرشاداتها للركاب حفاظا على سلامتهم.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.