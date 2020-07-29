بتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر تطلق اسم الدكتور محمد مشالي على دفعة طب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة)، على دفعة طب بنين القاهرة لعام ٢٠٢0، تكريمًا وتقديرًا لدوره الاجتماعي والإنساني، وليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ودعت جامعة الأزهر، المولى عز وجل، أن يتغمد الدكتور محمد مشالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد قرية التسماح التابعة لمحافظة البحيرة عام 1944، وقد تخرج في كلية طب جامعة القاهرة عام 1967، وأفنى عمره في خدمة الفقراء زاهدًا عن متاع الدنيا لينال محبة الجميع في مصر والعالم.​