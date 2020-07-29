بـ10 محافظات.. "القابضة للمياه" تعلن خطوات سداد فواتير المياه إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطوات السداد الإلكتروني لفواتير المياه من خلال تطبيق 125. ونشرت الشركة عبر الصفحة الرسمية لها بموقع فيس بوك خطوات السداد للفواتير والتي جاءت على النحو التالي: 1- تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول.

2- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

3- اختيار الشركة التابع لها.

4- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

5- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة

6- للدعم الفني للتطبيق التواصل علي البريد الإلكتروني" [email protected] Advertisements ومتاح حاليًا سداد الفواتير بعدد ١٠ محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء): لتحميل التطبيق لأنظمة الإندرويد ولأنظمة IOS

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