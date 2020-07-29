أخبار مصر | أصروا على خرق القوانين.. تحويل مقاول وعمال بحي الدقي للنيابة العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أصروا على خرق القوانين.. تحويل مقاول وعمال بحي الدقي للنيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، من ضبط عقار مخالف يقوم بأعمال البناء، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باليقظة التامة على مدار الساعة.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، إن مالك العقار تم تحرير محضر ضده من قبل ولكنه أصر على مخالفة القوانين.

وأضاف رئيس الحي، أثناء تنفيذ إحدى الحملات المسائية تبين أن مالك العقار بـ72 شارع الزيات يقوم بالبناء، وعلى الفور تم إخطار اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق والعميد أحمد قنديل مدير مباحث المرافق، وتمكنوا من ضبط العمال والمقاول، وتم اصطحابهم إلى قسم الدقي لعرضهم على النيابة العامة في الصباح الباكر.

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح، أنه تم التحفظ على معدات البناء، وجاري تنفيذ قرار إزالة الأعمال المخالفه صباح باكر.

ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

في سياق تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط ١٢ طن دواجن فاسدة غير صالحه للاستخدام الأدنى ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق خلال فتره عيد الأضحى.

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في اطار المجهودات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك مؤكدا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط ١٠ طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لحوم ودواجن بمنطقه أبوصير بمركز البدرشين كما تم ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره وتروسيكلات بمنطقه إمبابة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديريه الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط اكثر من طن متقطعات وجلود ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مجزر بمنطقه أبوصير بالبدرشين.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت محافظة الجيزة قد رفعت درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الاضاحي بالمجان بمجازر المحافظة وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجز أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حاله الشوارع.