شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشيد بدور مصر الفاعل والحيوي في الدفاع عن مصالح وقضايا وأمن العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من سامح شكري، وزير الخارجية.

وأشاد الزياني خلال الاتصال بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البحرين ومصر وما تشهده من تقدم وازدهار دائمين في شتى المجالات، في ظل توجيهات والرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على الدفع بأوجه التعاون المشترك إلى آفاق أوسع تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الزياني على دعم مملكة البحرين التام لكافة الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات لأمنها القومي والاستقرار فيها، مشددًا على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين.

وأشاد وزير خارجية البحرين بالدور الفاعل والحيوي لمصر في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية وصون الأمن القومي العربي، منوهًا بمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية، وما تضمنه من دعوة لجميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وتغليب الصالح الوطني ضمانًا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وإرساء السلام والوئام في ليبيا الشقيقة، منوهًا بموقف مجلس النواب المصري المساند لجهود القيادة المصرية لحماية الحدود المصرية والدفاع عن الأمن القومي المصري.

من جانبه، أعرب شكري عن اعتزاز مصر الأخوية التاريخية مع البحرين، والتي تشكل نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء، مؤكدًا حرص مصر اعلى استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع البحرين في مختلف المجالات وإزاء كافة القضايا، مثمنًا المواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

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