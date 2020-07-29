شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البطاطس والبصل تحقق 958 ألف طن.. وزيادة 30% بـ5 محاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات البطاطس والبصل إلى 958 ألف طن منذ بدء موسم التصدير وحتى 22 من الشهر الجارى، منها البطاطس 673 الف طن والبصل 285 ألف طن وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والاوربية ، وفتح منافذ جديدة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا فى العام الحالى عن العام الماضى بنسب من 10 إلى 30٪ ، أن صادرات البطاطس تحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، بينما صادرات البصل محتلا المركز الثالث فى الصادرات، وجارى الشحن والتصدير وسط متابعة لجميع صادرات الخضر والفاكهة لجميع الأسواق العالمية ، حيث حققت الصادرات طفرة كبيرة .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك لجان فنية للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية ، مشير إلى أن زيادة تدفق الصادرات وتعافى السوق ، وانفراج فى عملية التصدير السلع الزراعية للأسواق العالمية والاوربية ، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من اجود أصناف البرتقال فى العالم.

كما أن مفتشى الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها فى محطات التعبئة والتغليف ثم فى المطارات والموانئ ، كما أن نظام تكويد المزارع الذى انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أى تلاعب فى جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهى مازالت فى الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلى أو للتصدير.