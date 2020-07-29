شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للحصول على موافقة البيئة لاستيراد وتداول الفحم الحجرى والبترولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة البيئة، عدة إجراءات لحصول الشركات الراغبة في استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي، على خطابات عدم الممانعة.

وتقدم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن أو تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة، (مكتب خدمة المستثمرين)، وتكون معَدة كالتالي:

1- خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، مرفق به النموذج المُعد لذلك، وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.

2- يقوم مسئول مكتب خدمة المستثمرين بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.

3- يتم تحويل الملف إلي وحدة الفحم الحجري والتي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها، والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

4- يتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة، لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.

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5- يقوم صندوق حماية البيئة بتقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة، وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.

6- تقوم وحدة الفحم الحجري بتحرير خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أن خطاب عدم الممانعة، يصدر خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تحويل الملف لوحدة الفحم بالوزارة.



