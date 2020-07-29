غالبية القراء يؤيدون تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق في سؤال بعنوان: هل تؤيد تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق؟
وجاءت النتيجة كالتالى: 93% من القراء أجابوا بـ " نعم" معلنين تأييدهم تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق.
في حين أجاب 7% من المشاركين في الاستطلاع بـ " لا".
وكانت عدد من الشواطئ فى المحافظات، قد شهدت حالات غرق، حصدت أرواح مجموعة من الشباب، نتيجة نزولهم الشواطئ، رغم قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمنع نزول الشواطئ.
وفى الإسكندرية شهد شاطئ المحافظة، مصرع قرابة 21 شابًا فى 15 يوما، وتحديدًا خلال شهر يوليو الجارى، وفى السويس، شهدت إحدى الشواطئ المفتوحة بمنطقة الأدبية بالعين السخنة وفاة 3 شباب، جاءوا من مدينة العبور فى القليوبية لقضاء يوم، ونجح الإنقاذ النهرى فى إخراج الجثامين.
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