أخبار مصر

غالبية القراء يؤيدون تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول  تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق في سؤال بعنوان: هل تؤيد تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق؟

 

وجاءت النتيجة كالتالى: 93% من القراء أجابوا بـ " نعم" معلنين تأييدهم تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق.

 


 

 

Advertisements

في حين أجاب 7% من المشاركين في الاستطلاع بـ " لا".

 

وكانت عدد من الشواطئ فى المحافظات، قد شهدت حالات غرق، حصدت أرواح مجموعة من الشباب، نتيجة نزولهم الشواطئ، رغم قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بمنع نزول الشواطئ.

 

وفى الإسكندرية شهد شاطئ المحافظة، مصرع قرابة 21 شابًا فى 15 يوما، وتحديدًا خلال شهر يوليو الجارى، وفى السويس، شهدت إحدى الشواطئ المفتوحة بمنطقة الأدبية بالعين السخنة وفاة 3 شباب، جاءوا من مدينة العبور فى القليوبية لقضاء يوم، ونجح الإنقاذ النهرى فى إخراج الجثامين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غالبية القراء يؤيدون تشديد الرقابة على شواطئ الموت بعد تزايد حالات الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا