شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرحلة الثانية من بحوث طلاب فرق النقل بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، إن كليات الجامعة انتهت من إعلان نتائج المرحلة الأولى الخاصة بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020 مؤكدا أن نسب النجاح مرتفعة .

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” إلى أن الجامعة انتهت أيضا من استقبال البحوث بالمرحلة الثانية الخاصة بالطلاب المعتذرين عن تقديم بحوثهم أو المتغيبين عن التقديم خلال المواعيد الزمنية للمرحلة الأولى، إذ أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات يمنح الطلاب المعتذرين والراسبين فرصة ثانية للتقديم .

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم إعلان نتائج بحوث طلاب المرحلة الثانية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .

وكان مجلس جامعة المنيا عقد اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومديرى مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

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وفى مستهل الجلسة، قدم الدكتور مصطفى عبد النبى خالص شكره وتقديره، لأعضاء المجلس، والمجتمع الجامعى على مجهوداتهم الوطنية خلال أعمال امتحانات الفرق النهائية فى ظل أزمة فيروس كورونا، ودرء خطر تفشيه وانتشاره، الذى جاء من خلال حرصهم على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة يوميًا؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وتذليل كافة العقبات، والتعامل مع المشاكل وتشخيصها وحلها، إلى جانب كسر الحاجز النفسى لدى الطلاب، مما كان له عظيم الأثر فى المساهمة فى إنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على سرعة إعلان نتائج الفرق النهائية بكل كليات الجامعة بحد أقصى 15/8/2020، ولكليتى الهندسة والفنون الجميلة بعد انتهاء طلابهما من مشاريع التخرج فى 25/8/2020، وذلك حرصاً على تقدم الطلاب فى المواعيد المحددة لهم لأداء الخدمة العسكرية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب الذين قدموا اعتذارًا عن دخول الامتحانات لم يتجاوز عددهم الـ 200 طالب بنسبة لا تزيد عن 1.5% من إجمالى أعداد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان بالفرق النهائية بجامعة المنيا والبالغ عددهم 14800 طالب وطالبة بكليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض، والذى حددت لهم الجامعة شهر سبتمبر لأداء امتحاناتهم لكامل مقررات الفصل الدراسى الثاني، والذى اعتبرت الجامعة غيابهم لا يُعد رسوباً، مع احتفاظهم بكامل دراجاتهم.



