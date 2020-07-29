شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الداخلية لضباط شرطة النقل والمواصلات بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، الحركة الداخلية، لضباط مباحث الإدارة بمحافظة الغربية، والتي تضم قطاعات السكة الحديد، والبريد، والتليفونات، وشركات النقل.

وشملت الحركة، تصعيد العميد أيمن بريك رئيس مباحث شركات النقل بطنطا، للعمل مفتشا لمباحث النقل والمواصلات لمحافظات وسط الدلتا بطنطا، خلفا للعميد طلعت عبدالهادى الذي تم ترقيته في الحركة العامة للشرطة رئيسا لمباحث المنوفية، واستمرار العقيد وليد غنيم رئيسا لفرع مباحث التليفونات بمحافظات وسط الدلتا بطنطا.

كما تضمنت الحركة تصعيد العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسا لفرع مباحث شركات النقل بمحافظات وسط الدلتا بطنطا ومشرفا على فرع مباحث البريد لمحافظات وسط الدلتا بطنطا مع استمرار الرائد علاء موسي وكيلا لفرع مباحث البريد بوسط الدلتا بطنطا.

وتضمنت الحركة أيضا،تصعيد المقدم إبراهيم قحيف معاون مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسا لمباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم عمرو الحارونى معاون مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسا لمباحث السكة الحديد بشبين الكوم بالمنوفية، وتصعيد الرائد أحمد خليل للعمل معاونا لمباحث السكة الحديد بطنطا.