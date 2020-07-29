شكرا لقرائتكم خبر عن «دفعة كورونا بتتخرج» طلاب الدفعة الـ 36 بعلوم بنها توزع هدايا بعد انتهاء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع طلاب الدفعة 36 بكلية العلوم بجامعة بنها «شيكولاتة» على الطلاب تحت شعار «دفعة الكورونا بتتخرج» وذلك احتفالا بانتهاء امتحانات السنة النهائية لهم بالكلية بصفة خاصة، والتعليم بصفة عامة حيث واجهت هذه السنة تحديدا تحديات مختلفة عن السنوات السابقة بالامتحانات من مواجهة فثيروس كورونا

وأعلن اتحاد طلاب كلية العلوم ببنها بيانا أوضح خلاله «أن دفعة الـ 36 الدفعة اللي استحملت كتير وقدرت أنها تعدي كل ده والنهاردة نهت مشوار 16 سنة تعليم نتمني ليكم التوفيق في المرحلة القادمة وحياتكم العملية فخورين بيكم كلكم وأنكم وصلتوا لليوم ده وكان نفسنا نسيب ليكم ذكري بسيطة في اليوم الجميل ده».

وأوضح الاتحاد أن الطلاب حرصوا على ترك لافتة طيبة في نفوس زملائم من السنوات التالية لهم ولبث روح الأمل بهم وخوض التحديات خاصة بعدما تحدوا فيروس كورونا المستجد وأدوا امتحانات نهاية العام تحت ظروف استثنائية.

طلاب الدفعة الـ 36 بعلوم بنها توزع هدايا بعد انتهاء الامتحانات