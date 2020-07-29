شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتية: 2915 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 17 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 2915 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.

وفى وقت سابق،أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية عبدالله الراجحي - في تصريح صحفي - إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها، هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.