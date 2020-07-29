افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس للمدينة الصناعية بالروبيكي بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس يشهد افتتاح المدينة الصناعية.. ويتفقد مصنعي الغزل الرفيع والنسيج"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أمس افتتاح المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكى التابعة لمدينة بدر، والتي تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوي، بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من كبار رجال القوات المسلحة.

وأوضحت أن حفل الافتتاح بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قراءة الشيخ خالد الجارحى وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "خيوط الأمل" تناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة في صناعة وبيع الأقمشة والمنسوجات.

وأضافت الصحيفة أن الفيلم أشار إلى أن المنطقة الصناعية بالروبيكي تم تنفيذها بأيد مصرية باسم الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، وتم تصميمها لتكون أول مدينة صناعية ذكية وفقا للمعايير القياسية الدولية الخاصة بالصناعة والتي تم تطبيق أقوى أنظمة إدارة المؤسسات بها لتحقيق أعلى درجات الحفاظ على رأس المال والموارد مع تحقيق أعلى جودة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن مصنع الغزل والنسيج والذي يضم (مصنع الغزل السميك ومصنع النسيج ومصنع الصباغة والطباعة)؛ حيث تم مراعاة وجود أحسن الماكينات السويسرية والإيطالية والألمانية واختيار العمالة المناسبة لإعادة مصر إلى مصاف الدول الكبرى في مجال التصنيع والتصدير للأسواق العالمية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد أمس مصنعي الغزل الرفيع والنسيج بمجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي إلى شرح مفصل عن مصنع الغزل الرفيع من أحد العاملين به حيث استعرض أن المصنع أنشئ على مساحة 16 ألفا و500 متر مربع بطاقة إنتاجية 4.5 طن وهو مزود ببنية تحتية تسع لطاقة 9 أطنان يومي من الغزل الرفيع من نمرة 60 على واحد كما استعرض مراحل إنتاج الغزل بداية من مرحلة حلج القطن المصري إلى تصنيعه.

وأضاف أن عدد العمالة بالمصنع يصل إلى 321 عاملا مقسمة على 3 ورديات وتتكون من عدة مراحل "المرحلة الأولى" القطن الخام بعد حلجه وهى مرحلة التفتيح، و"المرحلة الثانية" تحويله إلى شريط وهى تسمى مرحلة الكرد، و"المرحلة الثالثة" تسمى مرحلة السحب الابتدائي، والمرحلة الرابعة مرحلة الملفات وتسمى مرحلة التمشيط المرحلة الخامسة مرحلة السحب النهائي والمرحلة السادسة تسمى مرحلة البرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي تفقد عقب ذلك مصنع النسيج الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الغزول المنتجة من مصانع الغزل الرفيع والغزل السميك، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل تصنيع النسيج حيث يقام المصنع على مساحة 10 ألاف و245 مترا مربعا يسع 190 ماكينة نسيج بطاقة إنتاجية ألف متر طولى يومي.

ولفتت إلى أنه عقب انتهاء الجولة التفقدية التُقطت صورة تذكارية للرئيس السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورجال القوات المسلحة والعاملين بمجمع صناعة الغزل والنسيج المتكامل بمدينة الروبيكي.

وفي ذات السياق، وتحت عنوان "لن نوقع أي اتفاق حول سد النهضة إلا إذا كان يحقق مصالحنا"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسلك مسارا تفاوضيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا الحرص على نجاح التفاوض والتوصل لاتفاق يحقق مصالحها فى حصتها من المياه التي تحصل عليها منذ آلاف السنين.

وأضافت أن الرئيس شدد، خلال افتتاحه المنطقة الصناعية بالروبيكي لإنتاج الجلود والنسيج أمس، على أن مصر تتحرك فى معركة تفاوض طويلة بمنتهى الموضوعية بخصوص عملية ملء وتشغيل السد.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله "لا أريد الدخول في تفاصيل كثيرة فنحن نتحدث عن فترات صعبة يمكن أن تقل فيها المياه والتفاوض يجرى حاليا وسننجح في التوصل لاتفاق يحقق لنا مصالحنا في حصتنا من المياه التي نأخذها قبل ذلك وعلى مدار آلاف السنين.

وأضاف الرئيس مخاطبا جموع الشعب المصري "أنا أعلم أنكم قلقون جدا بشأن موضوع المياه وأنا معكم من حقكم القلق لأن الموضوع بالنسبة لنا يعنى الحياه وأطمئنكم بعدالة قضيتنا لأن الحضارة المصرية منذ آلاف السنين نشأت على مياه النيل في مصر ونحن حريصون مع أشقائنا فى أثيوبيا والسودان على حقهم في التنمية وتوليد الكهرباء وإذا كان الهدف من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربائية كما أعلنت إثيوبيا فنحن سنساعدهم في تحقيق هدفهم بكل حب وبكل نوايا طيبة بشرط ألا يؤثر ذلك على حصتنا في المياه".

وأوضح الرئيس أن التفاوض من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ولا ينقص من حقوق مصر فى المياه وسنستمر فى ذلك مناشدا كل من يتحدث في هذا الموضوع فى وسائل الاعلام الانتباه الى أنه يخاطب الرأى العام فى مصر وهذه قضية حساسة فلا يجوز أن يتحدث عن عمل عسكرى وكلام من هذا القبيل لأننا نتفاوض والتفاوض معركة ستطول وأطمئنكم أننا لن نوقع على أى اتفاق نهائيا إلا إذا كان يحقق مصالحنا قائلا " الخير يأتى من هناك ونحن حريصون جدا على أن نتعامل من خلال التفاوض وأتمنى أن لا تطول نغمة الحديث عن التدخل العسكرى

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على التفاوض لأن لها الحق ليس فى المياه فقط بل لها الحق فى الحياة ولا يستطيع أحد أن يجور على مصالحنا وأمننا القومى وقال "أنا لا أتحدث هنا عن قضية المياه فقط بل أتحدث عن الأمن القومى المصري بمفهومه الشامل".

ووجه الرئيس حديثه للشعب قائلا: " كل ما تقلق اشتغل اكتر علشان تبقى جامد علشان تبقى قوى علشان تبقى قادر وكل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوى أكتر وكل ما تبقى قوى اكتر محدش هيقدر ياخد حقك منك ولو خايف أو قلقان لا تتكلم كثيرا ولا تهدد أحدا ومتقولش كلام ملهوش لزمة ".

وفي متابعتها أيضا لافتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي وتحت عنوان "تشغيل القطارات الجديدة قبل العيد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزير النقل كامل الوزير بإدخال القطارات الجديدة الـ 39 للخدمة ليستفيد المواطنون منها قبل عيد الأضحى المبارك".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله "إن مشروعات النقل المخطط تنفيذها من 30 يونيو 2014 الى 30 يونيو 2024 قيمتها 1.1 تريليون جنيه مضيفا " كل شئ بالحساب ورأيتم كيف فعلت الهدايا المجانية بمصر".

واستطرد الرئيس السيسى قائلا "كل شئ محسوب ومضبوط وإلا فقطاع السكة الحديد سيعود كما كان عبارة عن خردة وقطاع غير اقتصادى وخسارة على البلد والمواطن لن يستفيد منه".

ونقلت "الأهرام" عن الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلا: "أنت بتوصل بالمواصلة دى بالميكروباص ب 10 – 15 جنيها أنا بديهالك بـ 5 جنيهات لا تستكثر ذلك على وكل الناس الذين يتابعوننى يقولك المفروض الرئيس ما يتصداش للكلام ده لكى لا تتأثر شعبيته هذه قضيتى التى سأقف أمام الله بها وأدفع ثمنها كاملا وأخذ ثوابها منه".

وفي ذات السياق وتحت عنوان "رفع الضرر من محيط عمارة الشربتلي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير برفع الضرر الذي وقع في محيط عمارة الشربتلي بالزمالك وإعادة الوضع كما كان سواء الضرر الذي وقع على سفارة البحرين أو العمارة أو أي أحد في المنطقة.

ومن جانبه قال وزير النقل تعقيبا على توجيه الرئيس السيسى "إن التقرير الفني الخاص بالعمارة تم إعلانه وتم تطمين الناس وحاليا تتم إجراءات تأمين العمارة من حقن من داخل النفق وحقن من أسفل العمارة .. مشيرا إلى أنه التقى سفير البحرين وتمت طمأنته.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يبحث مشروع باب مصر لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ناقش مع د. عاصم الجزار وزير الإسكان المخطط المفترح لمشروع "باب مصر" لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد والمقترحات الخاصة بتطويرمدينةسانت كاترينوفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات التنموية الاخرى بالمحافظات.

وأضافت "الأخبار" ان مصطفى مدبولى شدد على أهمية تطوير الطرق الداخلية بمدينة سانت كاترين مع ضرورة تطوير طرق سريعة لربطها بمدينة شرم الشيخ على أن يتم إيلاء الأهمية القصوى لما تتمتع به المدينة من ميزات جذب سياحي وخاصة مكونات السياحة الدينية مثل الوادى المقدس الذي يضم كلا من جبل موسى وشجرة العليقة المقدسة بدير سانت كاترين وما يعرف بمقام النبى هارون وجبل التجلى وجبل الصفصافة وجبل الدير وغيرها .

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "القوى العاملة: الوقفة وأول وثانى العيد إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل" أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قال إن يوم الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة الى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من غد الخميس وحتى الاثنين 3 أغسطس 2020 بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، موضحا أنه سيتم استئناف العمل صباح الثلاثاء 4 أغسطس كما قررت إدارة البورصة تعطيل العمل بها بدءا من الخميس وحتى الاثنين.

وفي الشأن الاقتصادي، عودة إلى صحيفة "الأهرام"، التي ذكرت تحت عنوان "المركزي: الاقتصاد ينجح في امتصاص صدمة كورونا"، أن البنك المركزي أنه على الرغم من أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا فى مطلع العام فإن عجز حساب المعاملات الجارية استمر في التحسن للربع الثالث على التوالي حيث تراجع العجز بمعدل 39.2% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار خلال يناير / مارس 2020 مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق ليسجل العجز خلال الفترة التراكمية يوليو / مارس من العام المالي 2019 / 2020 تحسنا ملحوظا بمعدل 25.2% ليصل لنحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأضافت الصحيفة أن المركزي أرجع ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الملحوظ فى عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل كنتيجة أساسية لتطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية وغير مسبوقة