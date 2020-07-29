شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة والصناعة»: قبول دفعة جديدة بمراكز التدريب المهنى لـ«الكفاية الإنتاجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبى 2020/ 2021 بمراكز التدريب المهنى بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

وقال عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية للوزارة لإدارة منظومة التدريب المهنى المؤهل للعمل بالقطاع الصناعى، حيث تعمل فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى لمستويات متميزة، وبما يسهم فى إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً إلى أن المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

وأوضح جمعة أن خطة العام الحالى تتيح ولأول مرة ملء استمارة التقديم إلكترونياً من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين، والتى تم نشرها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الخاص بالمصلحة، وتتضمن نموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجاناً على docs.google.com، وذلك منعاً للتكدس داخل المراكز وعملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيُتاح أيضاً التقديم يدوياً بكل مركز لأول مرة بدلاً من تجمعات المناطق، على أن تُقسم الأيام طبقاً للحروف الأبجدية أو المجموع.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول فى كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات فى المهن التدريبية المناسبة لهم، مشيراً إلى أنه من المقرر قبول العام الحالى 16 ألف طالب وطالبة، وذلك حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز، حيث تمت مراعاة عند تحديد الأعداد التقريبية التى سيتم قبولها بالمراكز المختلفة وفقاً لعدد من الأسس تتضمن الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقى والتبادلى.

وأوضح جمعة أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلى وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والألواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والألوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث وplc،cnc ومهنا أخرى، لافتاً إلى أن المصلحة تعمل حالياً على الإعداد للعام التدريبى الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 2020/2021 وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

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