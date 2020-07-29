شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التعليم العالى مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، لتسجيل إجراء اختبارات القدرات وذلك فيما يخص الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وفيما يلى يقدم " الخليج 365 " خطوات التسجيل:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

3- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

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4- سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

5- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

6- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية

7- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.