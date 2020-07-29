شكرا لقرائتكم خبر عن قانون البعثات والمنح الدراسية.. ما يقدم من نفقات تعد أموال عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، على تطبيقه على جميع جهات الدولة و‏وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات ‏خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو ‏اقتصادية، وعلى شاغلى الوظائف المختلفة ‏بالجهات الخاضعة لأحكامه أياً كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين ‏أو التعاقد وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى. ‏

ونص القانون فى المادة "2" على أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ‏الترخيص فى إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو الدارسين بها أو التابعين لها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.‏

كما لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول ‏أى منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.‏

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ونص أيضا فى المادة "3"على أن تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة ‏بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات ‏الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر الداخلية ‏والخارجية وذلك طبقاً للأسس والقواعد التى تضعها اللجنة وفى المواعيد ‏التى تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات ‏المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة فى خطة البعثات.

وأوضحت المادة "5" أن ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسهيلات ‏أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقاً لأحكام هذا القانون من الأموال العامة.