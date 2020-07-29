شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب أردوغان.. تقرير يكشف دور قبائل ليبيا فى التصدى لاحتلال تركيا لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور كبير تلعبه القبائل والأعيان الليبية في رفض الاحتلال التركي في ليبيا، ومواجهة أي من المؤامرات التي يدبرها أردوغان والسراج من أجل مصالحهم الشخصية والتى تكشف عن مخططات هذه الجماعات الإرهابية للسيطرة على أموال الشعب الليبي وثرواته.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تصدى القبائل الليبية لمرتزقة أردوغان، والتأكيد على أن ليبيا دولة لها سيادة ولن تقبل بأى احتلال لبلادها بقيادة الجماعات الإرهابية ومرتزقة الرئيس التركي.

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ولفت التقرير، إلى أن القبائل الليبية أعلنت أمام العالم كله في مؤتمر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها ستتصدى لاي مخططات إرهابية في بلادهم، مطالبين الدولة المصرية بإنقاذهم من إرهاب أردوغان ومخططاته.