شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، وتفاصيل تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وفيما يلي ينشر ”الخليج 365” قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الإعلام

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

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6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)

9. كليات التربية الرياضية

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية