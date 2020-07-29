شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت القاهرة والجيزة لعشوائية ذبح الأضاحى بالشوارع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد الإدارات المحلية لفرض ضوابط لتنظيم ذبح الأضاحى، وانشاء شوادر بيع الأضاحى، وكذلك شوادر بيع اللحوم، للحفاظ على نظافة الشوارع، ومنع توقف الطرق وتأثير تلك الشوارع على حركة المرور، بالإضافة لمواجهة ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع .

ويرصد ”الخليج 365” إجراءات محافظتى القاهرة والجيزة، إقامة شوادر الأضاخى، ومواجهة ذبح الأضاحى في الشوارع..

1. حظر إقامة شوادر الأغنام والماشية بالشوارع.

2. يقتصر إقامة شوادر الأضاحى بالأراضى الفضاء المسورة بموجب تصريح.

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3. تغريم المخالف 3000 جنيه بالجيزة.

4. حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق ويغرم المخالف 3000 جنيه .

5. فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد.