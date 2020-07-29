شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعي كرتون وصابون بدون ترخيص ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية مصنعين كرتون وصابون بدون ترخيص في مدينة بنها تم تحرير محضر لهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط مصنع كرتون بدائرة مركز بنها وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئه معاد تدويرها ومجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها وتم ضبط «2 ماكينة فرد ورق 3 ماكينة دبوس 2 ماكينة تكويع و1 ماكينة خياطة و200 بكرة رول ورق مقوى للتصنيع و1000 كرتونه جاهزة للبيع منتج نهائى» داخل المصنع كما تم ضبط مصنع صابون سائل لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة ووجد بالمصنع 350 لتر صودا كاوية و100 لتر سيلفات بوتاسيوم و100 كجم سولوفنيك و50 جركن صابون سائل معد للبيع الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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