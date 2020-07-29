شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يدعم مرشحي الحزب لـ«الشيوخ» في أول مؤتمر بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر امين التنظيم، مؤتمرا حاشدا بمنطقة بورصة الأسماك بالرياض، لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد وعلاءعبدالله الأمين المساعد للحزب بالمحافظة والمهندس جلال الشرنوبى، مدير مصنع سكر البنجر بكفرالشيخ، وعدد كبير من قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز وحضر من المرشحين المهندس عبدالسميع يوسف، مرشح القائمة ومرشحي الفردى اللواء حسن البحيرى رقم 1 رمز القلم، وأشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب، وعلى العجوانى رقم 3 رمز سنبلة القمح، كما حضر رضا عبدالعزيز امين الحزب بمركز الرياض، وعدد كبير من اهالى مركز الرياض والمراكز المجاورة.

وفي البداية تحدث المهندس عبدالسميع يوسف نقيب مهندسي كفرالشيخ، مؤكدا ان مرشحى الحزب جميعهم في خدمة الوطن والمواطن، وان مركز الرياض كغيره من مراكز المحافظة، يتميز بالمواقف الوطنيه لابنائه ودائما مايختار افضل النواب عن الشعب معربا عن فخره باننى أحد ابناء مركز الرياض،

وطالب اللواء حسن البحيرى اهالى المحافظة بالخروج يومي الانتخابات، لاستخدام حقهم الدستورى، وانتخاب مرشحى الحزب، مؤكدا ان الدافع الاول لترشحه،هو خدمة أهالى المحافظة.

وأوضح اشرف عبدالونيس، أن شعار حزب مستقبل وطن هو المنافسة الانتخابية الشريفة، وبذل كل الجهد لتحقيق النجاح، خاصة ان مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير خلال المرحلة القادمة، متمنيا النجاح لمرشحى الحزب الذين لن يدخروا جهدا في خدمة الوطن، وأهالي الدائرة.

وأوضح على العجوانى مرشح الحزب فردى رقم 3، انه كمهندس زراعى يعرف كل مشاكل الفلاحين، ومشاكل المنطقة عموما وسيبذل اقصى جهد مع زملائه لخدمة أهالي المحافظة خاصة الفلاحين.

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من جانبه، أكد المهندس فوزى الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن اختار افضل المرشحين على مستوى الجمهورية، وأن مرشحى محافظة كفرالشيخ معروف عنهم حبهم لقضاء حوائج الناس، واعمال الخير، وأن كل منهم له بصمته في دائرته، وفى جميع مراكز المحافظة، كما يحظون بتقدير واحترام جميع أهالى الدائرة، مطالبا أهالي المحافظة بالوقوف خلف مرشحى الحزب، والذهاب إلى لجان الانتخاب بكثافة، لاستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.