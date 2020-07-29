شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2190 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 2190 طن، ب 13 مدينة ومركز، «كفرالشيخ 470 طن، برج البرلس 45 طن، سيدي سالم 140 طن، سيدي غازي 35 طن، بلطيم 100 طن، الرياض 80 طن، الحامول 150 طن، مصيف بلطيم 35 طن، قلين 35 طن، بيلا 160 طن، دسوق 510 طن، فوه 250 طن، مطوبس 180 طن»، بإجمالي 2190 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل الدوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.