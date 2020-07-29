شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة المركزية: تحصيل ضرائب من تجار المخدرات والسلاح و«الدعارة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم إخضاع تاجر المخدرات إلى ضريبة الدخل، إذا قبض عليه بواقعة منشئة للضريبة.

وأضاف «فؤاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه حال القبض على التاجر يتم إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وبحاسبه زى ممول بيزاول نشاط حتى لو كان النشاط ده غير قانوني«.

ولفت إلى أنه «في حال اعترف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة اعترف بها التاجر، يتم أخذ ضريبه منه على هذه المدة».

وتابع: «الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشئة للضريبة بعد اعترافه، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة.. والإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة».

وأشار رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن «ذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح».

وشدد على أن «تحصيل الضريبة لا يعد اعترافا بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة».

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