السكة الحديد تحذر: ٧ مخالفات تعرضك للغرامة أثناء ركوب القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديد عن قائمة إرشادات للركاب يجب اتباعها، لتجنب التعرض للغرامة، خلال ركوب القطارات.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة جمهور الركاب، وإنها لضمان ذلك تم تفعيل العقوبات الآتية:

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط: غرامة وقدرها 200 جنيه.

- حمل أي مواد قابلة للاشتعال: غرامة وقدرها 200 جنيه.

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- النزول أو الصعود من وإلى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن غير المخصصة لذلك، غرامة وقدرها 50 جنيهًا.

- التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو اثناء توقفها :غرامة وقدرها 70 جنيهًا.

- الانتقال بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك ( الأنفاق/ الكباري) غرامة وقدرها 70 جنيهًا.

- عدم دخول المحطات دون لبس الكمامات.

- المحافظة على التباعد الاجتماعي.​