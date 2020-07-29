شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقته مع فرج فودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف صحفي إسرائيلي عن تفاصيل محادثاته الخاصة مع المفكر المصري الراحل فرج فودة، الذي اغتاله الإرهاب عام 1992.

وكتب الصحفي والبرلماني الإسرائيلي السابق يوسي أحيمير (77 عاما) مقالا في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تحت عنوان «شجاع في المشهد السياسي المصري: 28 عاما على اغتيال فرج فودة».

ووصف فرج فودة بأنه كان سياسيا مبدعا وأديبا ومفكرا ليبراليا، مؤكدا شعوره بالهلع عندما علم باغتياله في 8 يونيو 1992 على يد الجماعة الإسلامية الإرهابية في قلب العاصمة المصرية.

ويكشف الصحفي الإسرائيلي تفاصيل علاقته بالمفكر الراحل فرج فودة قائلا إنه تعرف عليه شخصيا في يونيو عام 1985، حين كانا ضمن وكالة أنباء لم يذكر اسمها يقع مقرها بالقرب من وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار سمينار متجول في أنحاء الولايات المتحدة حول عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة.

كان يوسي أحيمير حينذاك ممثلا لإسرائيل قبل أن يلتحق بالعمل لاحقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق شامير، بينما كان فرج فودة ممثلا لمصر مع شباب آخرين يمثلون 28 دولة أخرى، كانوا كلهم مسؤولين حكوميين أو يعملون بمجال الإعلام في بلادهم.

واستمرت هذه الجولة شهرا كاملا، زاروا خلالها مواقع الإدارة الأمريكية في واشنطن ونيويورك وسياتل والغرب الأوسط.

ويقول احيمير إنه كانت هناك علاقات ودية بين المشاركين استمرت لبعض الوقت بعد العودة من تلك الرحلة.

ويضيف أنه ارتبط على نحو خاص بالدكتور فرج فودة وممثل الأردن الدكتور طلال الوراقي، الذي كان آنذاك باحثا في مركز للدراسات الاستراتيجية بجامعة عمان، وكان مرشحا لدرجة سفير. ويعترف الصحفي الإسرائيلي بأن هذه العلاقة انقطعت بمرور الوقت بعد انتهاء الرحلة.

ويعترف في مقاله بأن العلاقات الودية التي كانت تبدو بينهم لم تفلح في التغطية على الخلاف السياسي الواضح بين الإسرائيلي من جهة والمصري والأردني من جهة أخرى فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.

ويقول إن العاهل الأردني الملك حسين زار آنذاك العاصمة الأمريكية واشنطن، مما دفع الدكتور طلال اوراقي إلى الحديث عن أن الملك حسين أثبته النوايا الطيبة للأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية تجاه السلام، حتى أنه قال إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على وشك أن يعترف بإسرائيل.

بحسب يوسي أحيمير، انتقد طلال الوراقي الدعم الواضح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وعدم استجابة الإدارة الأمريكية لمطالب الملك حسين.

عندها نهض أحيمير ورد على الوراقي قائلا إنه لم يسمع أحد ياسر عرفات وهو يقول أنه يعترف بإسرائيل وبقرارات الأمم المتحدة، وزاد على ذلك عبر القول بأن عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية تمثل خطرا على المملكة الهاشمية أكثر مما تشكله إسرائيل. وأشار أيضا إلى العلاقات الطيبة التي كانت تربط بين الأردن وإسرائيل قبل توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين بعد ذلك بنحو 9 سنوات، وتحديدا في أكتوبر 1994.

ولفت الصحفي الإسرائيلي إلى أنه شخصيا تلقى دعوة من الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي آذناك إسحاق رابين لحضور توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين.

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يوسي أحيمير

ويقول أحيمير إن موقف فرج فودة لم يكن مختلفا عن موقف الأردني طلال الوراقي، لكنه كان أكثر هدوءا منه. ويضيف أن فودة كان يقول للصحفي الإسرائيلي في أحاديث خاصة بينهما: «عليكم أن تعيدوا الضفة الغربية للأردن وأن تسمحوا بإقامة دولة فلسطينية». وأكد أن فودة كان يكرر ذلك كثيرا على مسامعه.

وكشف يوسي أحيمير أن فرج فودة أطلعه على بعض بنود برنامج حزبه السياسي الذي كان يزمع إشهاره باسم «المستقبل»، وكان من بين بنوده أن نظرة مصر إلى المستقبل تنبع من 4 جذور، تمثل عظمة مصر، وهي: أن تاريخ مصر يبدأ بالتراث الفرعوني، ومصيرها يرتبط بالأمة العربية، وكونها جزءا من قارة أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

ويصف الصحفي الإسرائيلي ذلك بأنه كان أمرا استثنائيا في المشهد السياسي المصري، يضاف إلى عزم فرج فودة محاربة التطرف الديني في بلاده، الأمر الذي لم يتقبله المتطرفون لعجزهم عن استيعاب أفكاره الليبرالية فسارعوا إلى اغتياله، بدعم من بعض شيوخ الأزهر أيضا، لا سيما من المنتمين منهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم الدكتور محمد الغزالي.

يوسي أحيمير

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى شهادة الغزالي أمام المحكمة في محاكمة قاتلي فرج فودة، واللذين كانا ينتميان إلى الجماعة الإسلامية المتطرفة، حين وصفهما بأنهما قتلا «مرتدا عن الإسلام دمه مباح»، وادعى أنه لا يجوز محاكمة الجناة بتهمة القتل، وإنما بتهمة القيام بعمل كان ينبغي على ولي الأمر الشرعي تنفيذه بنفسه، ما يعني أن الغزالي أقر بتكفير فرج فودة واستحقاقه القتل بتهمة الارتداد عن الإسلام، وهو ما يتعارض كليا مع كل كتابات وتصريحات فرج فودة، التي كان يدافع فيها عن صحيح الدين الإسلامي بالحجج التاريخية والعقلية والمنطقية، متمسكا بالوجه البشوش المتسامح للإسلام، بعيدا عن التشدد والكراهية والضغينة.

وقد تم اغتيال فرج فودة في 8 يونيو 1992 حين كان يهم بالخروج من مكتبه بشارع «أسماء فهمي» بمدينة نصر، بصحبة ابنه الأصغر وأحد أصدقائه الساعة السادسة و45 دقيقة، على يد أفراد من «الجماعة الإسلامية».

وقام شخصان بينهما مطلق الرصاص من بندقية آلية بقتله فيما كانا يركبان دراجة نارية، وأصيب ابنه أحمد وصديقه بإصابات طفيفة، وأصيب فرج فودة بإصابات بالغة في الكبد والأمعاء، وظل بعدها الأطباء يحاولون طوال ست ساعات إنقاذه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونجح سائق فرج فودة وأمين شرطة متواجد بالمكان في القبض على الجناة، وتبين أن الجريمة جاءت بفتوى من شيوخ جماعة الجهاد، على رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن الذي كان مسجونا في الولايات المتحددة حتى وافته المنية.