شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حماية النيل ببنى سويف: إحالة 143 للنيابة تعدوا على 258 ألف متر أراضي طرح نهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف صالح ، مدير عام حماية النيل ببنى سويف ، ان حملة مكبرة قام بها مهندسى النيل مع الاجهزة الامنية ، وتم تحرير محاضر ل143 مواطن تم إحالتهم إلى النيابة، بعد قيامهم بالتعدى على Hراض طرح نهر النيل باقامة اسوار ومبان ومنازل بدون الحصول على تراخيص.

وأضاف أنه تم إستصدار 49 قرار إزالة وتنفيذ قرارات الازالة وإعادة 258ألف متر ، بقيمة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين ونصف مشيرا إلى أن الحملة التى تم تنفيذها تاتى في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف