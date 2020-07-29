شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى» : «الأسد محدش بياكل أكله.. وبناء الدولة يعتمد على كل الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأهم لصناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: «الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع».

وأضاف خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى ومجمع مصانع الغزل والنسيج، الثلاثاء: «علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية، علشان تعرفوا إن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل، النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام؛ يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل، وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى».

وأكد الرئيس على أن الدولة بصدد وضع خطة طموحة للنهوض بالغزل والنسيج، موجهًا حديثه لأهالى المحلة قائلا: «أهلنا اللى فى المحلة لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التى تستحقها، لكن المكانة دى لا تتحقق بالدولة فقط، هنعمل مصانع بنفس المستوى فى المحلة وبقول لقطاع الأعمال الكلام ده يتعمل بنعيد صياغة الأراضى للمساهمة فى سداد المديونيات، وتطوير وإحلال كامل لهذه المصانع».

وتابع: «خلال سنتين نكون بنفتتح فى المحلة الكبرى ومناطق أخرى، بهدف تحسين والحفاظ على اللى مصر كانت بتحققه، المجالات دى فى التجارة والصناعة والبيئة وكل واحد بيقوم بدوره فى منتهى الجدية علشان يبقا فيه جودة وأى خلل يتراكم وفى الآخر تخرج المنشأة وتكون عبء بعد كده، والتخلص منها ويبقا فقدنا خبرتنا وقدراتنا وفرص عمل».

وعن أزمة سد النهضة قال الرئيس: «إننا من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة، وعلينا مراعاة عدالة القضية، وعدالة القضية تطمئنا»، مضيفا: «أنا بطمنكم مش عشان حاجة، لكن عشان عدالة القضية» متابعًا: «نحن مع إثيوبيا فى تحقيق التنمية، لكن دون التأثير على حياتنا».

وأشار الرئيس إلى أن مصر لديها حق قوى فى مياه النيل، وأن وجود مياه نهر النيل هو إحدى نعم الله التى لا تنقطع والمستمرة منذ الحضارات القديمة، وتابع: «الهرم اللى فى الجيزة يشهد على مياه النيل».

وأوضح أن مصر تتحرك فى معركة تفاوض بكل وضوح وهى معركة ملء سد النهضة، لافتًا إلى أن هناك فترات صعبة ومن الممكن أن المياه فى نهر النيل تتأثر ويكون بها جفاف فى بعض الأحيان.

وأضاف: «نبذل جهدنا ونستمر فى هذا لذلك نتفاوض مع الجانب الإثيوبى، وان شاء الله هننجح فى التفاوض بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا»، وقال: «نبذل جهدنا ومستمرون فى التفاوض وهننجح فى التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التى كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين» وتابع: «أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير فى مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسارا لمصلحة الدولة».

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي

وتابع: «عمرى ما قلت كلمة صعبة فى أصعب الظروف، وافتكروا 30 يونيو 2013 وعام 2014 و2015 و2016 وشوفوا مصر عاملة إزاى بفضل الله ووعيكم تجاوزنا ذلك ومستمرون للأمام ونزداد قدرة وقوة وكثير من التحديات أعاننا الله عليها بفضل الله وشرف نبلنا وربنا بيكتب لنا النجاح افتكروا 2013 والدنيا فى مصر كانت إزاى، طيب وبعدين لو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا، لكن بفضل الله لازم يكون النجاح هو الجائزة التى يمنحنا الله إياها، لكن بالعمل والجد والمثابرة».

وتابع الرئيس «نعمل لكى نصل لاتفاق يحقق لنا المصالح التى نحصل عليها على مر آلاف السنوات»، متابعًا: «الأسد محدش بياكل أكله، خليكوا أسود»، مؤكدا على أن يكون كل مسؤول أسدا صغيرا فى موقعه حتى لا يستطيع أحد مواجهتنا، وتابع أن بناء الدولة لا يعتمد على الجيش والشرطة بل بكل الشعب المصرى بما فينا الجيش والشرطة.

وأضاف الرئيس أن حجم الاستثمارات فى مجال معالجة المياه حتى عام 2037 يصل لـنحو تريليون جنيه، موضحا أن مصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه نتيجة محطات المعالجة المتطورة وتحويلها إلى مياه تستخدم فى الزراعة، وشدد على أن التحديات لن تنتهى لأى أمة وكل دولة ليها تحدياتها ومشاكلها، ولكن تهون بالإجماع والكتلة الشعبية الواعية الفاهمة المستفزة لصالح بلدها والحريصة على أمنها واستقرارها مش جيش بيحارب لا لو عندى ترعة فى القرية لو كل الشباب طلعوا علشان يساهموا فى إن الناس مترميش مخلفات فى الترع والمصارف طيب ده شكل من أشكال المشاركة.

وكشف الرئيس عن خطة ومبادرة لاستكمال ما تبقى من الأراضى الزراعية باستخدام الرى الحديث، مضيفا: «بالجدية يتم الانتهاء منها فى سنة وكلنا مع بعض، والبلد مش هتطلع لقدام لوحدها لأ بينا كلنا»، وأضاف أن المصلحة تقول إننا كلنا يجب علينا أن نكون مستفيدين، وأن يكون الضرر الواقع علينا غير كبير؛ كل واحد فى مصر المفروض يشتغل ما ينامش، متابعًا: «نعمل على تبطين الترع لنقلل من حجم الفقر المائى، فالقلق مش كلام ولكن إجراءات ونعمل على تحسين نظام الرى لتوفير نقطة المياه لأن حجم الزيادة السكانية لدينا يتطلب توفير مياه»، مؤكدًا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.

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وتابع: «من حقنا نحلم وأنا بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار دولار خلال من سنتين إلى 3 سنوات ونقدر مع بعض نحقق الحلم ده ولازم نتعب مش ننام، وما تحقق خلال الفترة الماضية خطوة على الطريق وأمامنا مسيرة طويلة لتحقيق ما نحلم به لبلدنا فى مجال الصناعة».

وفيما يتعلق بقطاع النقل، قال الرئيس إن الحكومة تعمل ليل ونهار، فى كل القطاعات، وفى قطاع النقل يصل حجم ما تم إنفاقه خلال 10 سنوات بداية من عام 2014 وحتى عام 2024. ألف مليار و100 مليار جنيه.

وتابع: «كان مخططا أن يكون فى شهر يوليو المقبل كل القطارات بجرارات جديدة وعربات جديدة وحتى جرارات البضاعة جديدة، وتطوير كهرباء الاشارات، حتى يعمل القطاع بمنتهى القوة فى القاهرة كافة المحافظات».

وطالب الرئيس وزير النقل بالبدء فى استخدام القطارات والجرارات الجديدة للمواطنين خلال فترة التنقل فى إجازة عيد الأضحى، وافتتاح 39 قطارا قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون، معلقًا: «دى مش هدية كله بالحساب، مفيش هدايا، وإلا سيتراجع هذا القطاع مرة أخرى ويعود إلى خردة لا فائدة منه». وأكد الرئيس أنه جار افتتاح مجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وفيه جزء فى الاختبارات النهائية، ويتم التنسيق مع الخبراء الأجانب حتى ننهى هذه المصانع.

ووجه الرئيس رسالة للمسؤولين عن مصانع الغزل والنسيج قائلا: «هستلم تقرير بحجم الأعمال والمستهدفات المسؤولين الكبار على مختلف المستويات تابع وانزل واشتبك وادخل على المصانع.. واتكلم مع العمال المصرى جدع أوى.. لازم نفمه.. وابقى قاعد فى مكتبى وسايبه لوحده لا طبعا.. وأجيله كل يوم وأدخل قبل منه وألف أنا وأشوف الدنيا عاملة إزاى.. كل يوم».

وعن أزمة عقار الزمالك المائل وجه الرئيس بحل المشكلة قائلا: «نطلع التقرير ونعوض الناس وكل اللى هما عاوزينه ولا ضرر ولا ضرار»، وقال كامل الوزير «طلع التقرير الفنى وبنعمل إجراءات تأمين العمارة حقن من داخل النفق وداخل العمارة وقابلت سفير البحرين وتجولت معه بنفسى فى مبنى السفارة». وأضاف الرئيس: «نصلح كل الضرر اللى حصل فى سفارة البحرين والعمارة ونرجعه زى ما كان»، وطالب الرئيس المواطنين بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.