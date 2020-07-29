شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضر ضبط لشركة بددت كمية كبيرة من الأحذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرّرت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة التزام برئاسة عبدالرازق منصور محضر ضبط جمركي لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استوردت شركة الـم مشمول ١٢ شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي والصنف أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد.

وجرى الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وتشكلت لجنة جمركية لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، وتبين عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢ مليون و٨٣٤ ألفا و٣٩٤ جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨ ملايين و٥٠٣ آلاف و١٨٢ جنيهًا.

وقرر عبدالرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠.

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