شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء إيهاب الفار: «المجمع» صرح لصناعة النسيج بمعايير عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أركان حرب ايهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بـ«الروبيكى» يعد صرحا جديدا متكاملا لصناعة الغزل والنسيج فى مصر وتتوافر فيه أعلى المعايير والمواصفات العالمية ليكون نموذجا يساهم مع المدن الصناعية الجديدة التى تم إنشاؤها فى مختلف أنحاء الجمهورية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير وتوسعة قاعدة الصناعة المصرية.

وأضاف فى كلمته خلال افتتاح المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكى، أمس، أن قطاع الصناعة فى مرتبة متقدمة من حيث الاهتمام بالنسبة للاقتصاد القومى، حيث يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما يعد أحد دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار «إيهاب» إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية العملاقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى إنشاء 13 منطقة صناعية فى 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ الاختبارات التجريبية لهذه المناطق، وستصبح جاهزة للافتتاح خلال أكتوبر المقبل لتنفيذ أنشطة صناعية مختلفة، وجار إنشاء 3 مناطق صناعية استثمارية بمدينة الصف وبنها وميت غمر.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ مجمع متكامل يتوافر به كل الخدمات والمرافق وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية ليكون نموذجا يساهم مع المدن الصناعية الجديدة التى تم إنشاؤها فى مختلف أنحاء الجمهورية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير وتوسعة قاعدة الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتقديم منتج يمكن تصديره للأسواق الخارجية بأسعار تنافسية.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية أنه تم التنسيق الكامل مع جهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ مجمع صناعى يشمل جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج والتى تبدأ بعد الانتهاء من مرحلة حلج القطن وصولا للمنتج النهائى، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المشروع بالروبيكى على 430 فدانا وتقع على تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق جنيفة فى منطقة متوسطة من طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس على مقربة من مدينة بدر، وهذه الطرق تساهم فى الوصول إلى موانئ البحر الأحمر فى التصدير، والبحر المتوسط ودمياط، كما يربط الطريق الدائرى المدينة بجميع محافظات مصر لجلب المنتج من زراعات القطن.

وأوضح أنه تم إنشاء 7 مصانع (مخازن- مبانى) ملحقة بالمصانع ومنشآت إدارية وخدمية، بإجمالى 160 ألف متر مربع وهى مصانع الغزل الرفيع على مساحة 16 ألف متر مربع، ومصنع الغزل السميك بمساحة 19ألفا و780 مترا مربعا، ومصنع النسيج المستطيل بمساحة 11 ألف متر مربع، ومصنع تحضيرات النسيج على مساحة 8500 متر مربع، ومصنع النسيج الدائرى (التريكو) على مساحة 6 آلاف متر مربع، ومصنع الصباغة والتجهيزات والطباعة على مساحة 26 ألفا و200 متر، مشيرا إلى أن الصباغة دائما ما تحتاج غلايات ولهذا تم إنشاء مبنى كبير يحتوى على 3 غلايات قدرة الواحدة 15 طنا.

وتابع «إيهاب» أنه تم تنفيذ مبنى لتهيئة الخام قبل دخول الطباعة مساحته 6526 مترا، كما تم تنفيذ مصنع للكيماويات لأن الطباعة تحتاج أحجاما كبيرة من الكيماويات وأنواع مختلفة، كما أنشئ منطقة إدارية على مساحة 32 ألف متر تضم مبنيين إداريين ومبنى المستثمرين بمساحة 332 مترا ومبنى العيادات ومطبخ القوى الأساسية ومحطة وقود ونقطة إطفاء ومسجد بطاقة 500 مصل.

وأشار إلى أن المرحلة التى تضم إنشاء 4 مصانع لن تكون جاهزة للافتتاح ولكن الهيئة الهندسية نفذت جميع المنشآت وجهاز الخدمة الوطنية يقوم بتدبير المعدات وسيعرض على الرئيس السيسى الوقت المناسب للتشغيل.

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وأوضح أن المصانع الأربعة عبارة عن مصنع للأثاث المعدنى ومساحته 15140 مترا، وتم الانتهاء منه بالكامل ومصنع الأثاث الخشبى ومساحته 20 ألف متر ومصنع الخوذة القتالية والسترة الواقية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ منظومة للمراقبة بالكاميرات فى جميع المصانع والمخازن وأسوار المدينة وإجمالى حجم الأعمال المنفذة خلال المشروع 870 ألف متر مكعب قطع فى التربة وحفر الأساسات وتم تنفيذ 325 ألف متر مكعب إحلال للأساسات و88 ألف متر مكعب خرسانة عادية و132 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة و12 ألف متر مربع حوائط ساندة و6500 طن هيكل معدنى وتغطية بالصاج، حيث إن صناعة النسيج تحتاج إلى منشآت خرسانية.

وأكد أن المشروع شارك فيه 26 شركة مصرية وطنية و3 مكاتب استشارية والعمالة وصلت لـ44 ألف عامل و1100 مهندس وفنى ومشرف، موضحاً أن تلك المشروعات العملاقة تجدد الأمل نحو غد أفضل نحلم به لمصر.